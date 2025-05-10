شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة والمقاولون يقتربان من العودة للأضواء بعد الفوز على أسوان وأبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز وادى دجلة على أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الأخير ضمن فاعليات الجولة الـ35 من مسابقة دورى المحترفين ، ليرتفع رصيد الغزلان إلى 74 نقطة وأصبح على بعد خطوات من الصعود بشكل رسمي لدورى الأضواء .

في الوقت نفسه فاز المقاولون العرب على أبو قير للأسمدة بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 73 نقطة وينتظر لقاء بترول أسيوط أسيوط وكهرباء الإسماعيلية وفى حالة فشل الأخير في تحقيق الفوز يتأكد صعود وادى دجلة والمقاولون لدورى الأضواء .

كما تعادل وى مع الترسانة بهدف لمثله ، وبلدية المحلة مع السكة الحديد سلبيا ، وسبورتنج مع القناة بهدفين لمثليهما .