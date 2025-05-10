شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب اليد أمام البرازيل 32 - 28 وديًا فى الأسبوع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 32-28 في المواجهة الودية الثانية خلال الأسبوع الدولي المحدد له من 5 إلى 11 مايو الجاري.

ونجح منتخب كرة اليد في الفوز بالودية الأولى أول أمس الخميس بنتيجة 30-27 على صالة حسن مصطفى.

تضم قائمة أسماء منتخبنا الوطني المصري، محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصرى - على زين - محمد سند - أحمد عادل - أكرم يسرى - أحمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - أحمد خيرى - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز إيهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.