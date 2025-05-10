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خسارة منتخب اليد أمام البرازيل 32 - 28 وديًا فى الأسبوع الدولى

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خسارة منتخب اليد أمام البرازيل 32 - 28 وديًا فى الأسبوع الدولى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 10 مايو 2025 08:05 م

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 32-28 في المواجهة الودية الثانية خلال الأسبوع الدولي المحدد له من 5 إلى 11 مايو الجاري.

ونجح منتخب كرة اليد في الفوز بالودية الأولى أول أمس الخميس بنتيجة 30-27 على صالة حسن مصطفى.

تضم قائمة أسماء منتخبنا الوطني المصري، محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصرى - على زين - محمد سند - أحمد عادل - أكرم يسرى - أحمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - أحمد خيرى - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد  - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز إيهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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