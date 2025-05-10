شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة أخيرة لـ أحمد الجفالى لتحديد موعد مشاركته فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادى الزمالك، أن التونسي أحمد الجفالي، جناح الفريق، سيخضع لأشعة اليوم للاطمئنان عليه، وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، خاصة أنه يخضع للمرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى أيمن الرمادى، المدير الفنى لنادى الزمالك، لتصحيح الأوضاع لإيقاف سلسلة تعادلات الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد التعادل أمام سيراميكا بنتيجة 2-2 فى أول مباراة له بعد توليه المهمة الفنية عقب رحيل بيسيرو.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعد خوض مباراة سيراميكا في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد أيمن الرمادى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين بشأن بعض الجوانب الفنية في مباراة سيراميكا، التي أقيمت أمس الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وطالب الرمادي اللاعبين بضرورة التركيز فى التدريبات.