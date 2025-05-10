شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاتحاد السكندرى وغزل المحلة فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة غزل المحلة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، محمد المغربي

الوسط: كريم الديب، ناصر ناصر، عمر الوحش، إسلام سمير

الهجوم: يوسف اسامة، ایمانویل

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: صبحي سليمان - عبد الله بكري - سمير فكري - إسلام مرزوق - فادي فريد - مروان داوود فان ديرك - شكري نجيب - عبد الغني محمد.

فيما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراس المرمى: أحمد النفراوي

الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا

الوسط: موري توريه، محمد بن شرقي، محمد أشرف، عبده يحيى

الهجوم: عماد ميهوب، محمد بن حموده

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: العربي، بسام وليد، حمدي زكي، الإخميمي، العرفاوي حميدو، أحمد ياسين، النجار، عاطف الحكيم.





