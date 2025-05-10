جائزة فرنسا الكبرى: مارك ماركيس يفوز بسباق السرعة أمام شقيقه أليكس ويستعيد منه الصدارة

الرياص - اسماء السيد - لومان (فرنسا) : فاز دراج دوكاتي لينوفو الإسباني مارك ماركيس بسباق السرعة لجائزة فرنسا الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، السبت في لو مان متقدما على شقيقه أليكس ومواطنه وزميله في فريق دوكاتي غريزيني ريسينغ الواعد فيرمين ألديغوير.

وواصل ماركيس، بطل العالم ست مرات، سيطرته على سباقات السرعة هذا الموسم حيث حقق السادس في ستة سباقات، فاستعاد صدارة الترتيب العام من شقيقه بفارق نقطتين.

وكان أليكس أزاح شقيقه الأكبر من صدارة الترتيب العام عندما حقق الفوز بجائزة إسبانيا الكبرى في 27 نيسان/أبريل الماضي.

وحل دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو، بطل العالم عام 2021، رابعا.

وقال الدراج الكاتالوني البالغ من العمر 32 عاما: "كان فابيو سريعا جدا في بداية السباق، ولم أستطع مواكبة سرعته، لكنه خفضها قليلا بعد ذلك بينما شعرت بتحسن ملحوظ على دراجتي. كنتُ مسترخيًا جدا، بل ربما أكثر من اللازم، في اللفات الأخيرة. سنرى ما يمكننا فعله غدا (الأحد) في سباق الجائزة الكبرى".

وحقق الدراج الفرنسي الملقب بـ"إل ديابلو" والذي أشعل حلبة بوغاتي صباح السبت وحصل على المركز الأول في الانطلاق بتحطيمه الرقم القياسي للحلبة، بداية جيدة جدا لكن ماركيس تجاوزه في اللفة السادسة من أصل 13 لفة من السباق، قبل أن يعجز عن مواكبة وتيرة الدراجات الثلاث لفريق دوكاتي.

ونجح ألديغيور في تجاوز كوارتارارو قبل ثلاث لفات على نهاية السباق، وصعد على منصة التتويج للمرة الأولى في مسيرته في الفئة الأولى.

وهنا ترتيب الخمسة الأوائل في سباق السرعة:

1. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 19:49.022 دقيقة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 0.530 ثانية

3. فيرمين ألديغوير (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 2.164 ث

4. فابيو كوارتارارو (فرنسا/مونستر إنرجي ياماها) بفارق 2.840 ث

5. مافريك فينياليس (إسبانيا/ريد بول غازغاز تيك 3) بفارق 5.285 ث

وهنا ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 151 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 149

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 120

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 84