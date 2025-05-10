شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: الأشعة الأولية لـ ناصر ماهر وصبحى مطمئنة ولا توجد كسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الأشعة الأولية التي خضع لها كل من محمد صبحي حارس المرمى، وناصر ماهر لاعب الفريق، بأحد المستشفيات القريبة من الملعب، جاءت مطمئنة ولا توجد أي إصابات بكسور للثنائي.

وكان محمد صبحي قد تعرض لإصابة في رسغ اليد خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس، في حين تعرض ناصر ماهر لإصابة في أربطة مفصل الكاحل نتيجة تدخل قوي.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن الثنائي سيخضع لفحوصات طبية أخرى خلال الـ24 ساعة المقبلة للوقوف على تطورات حالتهما.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.