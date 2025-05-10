شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لبيراميدز يدرس الاعتماد على شريف إكرامى فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مع خالد عبد الله مدرب الحارس، إمكانية الاعتماد على شريف إكرامى فى مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويرى الجهاز الفنى لبيراميدز أن أحمد الشناوى ارتكب أخطاء ساذجة خلال مواجهة البنك الأهلى أدت للخسارة بنتيجة 4 - 2، وهو ما دفع الجهاز الفنى إلى دراسة إمكانية إجراء تعديل على مركز حارس المرمى والاعتماد على شريف إكرامى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بها جميعا من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز.

ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.

بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في إحدى مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي، كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

الزمالك × بيراميدز

الثلاثاء 13 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بتروجت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو (لم يُحدد توقيت المباراة حتى الآن)

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :

الثلاثاء 13 مايو

سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.

الأحد 25 مايو

الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".