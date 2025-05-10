شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري جاهز لتدعيم دفاع الأهلي فى مواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

بات المغربي أشرف داري مدافع الأهلي جاهزاً لتدعيم فريقه في مباراته أمام سيراميكا الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري، بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وشارك أشرف داري في جزء من مران الأهلي الأخير قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة المصري مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ولكن فضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة اللقاء الماضي، لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الإصابة.

ومن المنتظر أن يتواجد أشرف داري فى قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على حالته عقب مشاركته في المران الجماعي بشكل كامل بعد مباراة المصري، وتأكد جاهزيته للمشاركة فى المباريات القادمة.

وتعرض أشرف داري للإصابة بشد فى مباراة بتروجت في الدوري، ليخرج مصابا قبل نهاية الشوط الأول ويشارك بدلا منه ياسر إبراهيم، وغاب عن مباراة حرس الحدود الماضية، ويستمر غيابه عن مباراة المصري الليلة.