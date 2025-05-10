شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: أرسلنا حيثيات قراراتنا بشأن مباراة القمة للجنة التظلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر برابطة الأندية المصرية المحترفة أن أعضاء الرابطة لم يدلوا بأى تصريحات تخص أزمة الـ 3 نقاط بين أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز، على خلفية أزمة مباراة القمة الشهيرة بالدورى الممتاز هذا الموسم.

وقال المصدر إنه تم إرسال قرارىّ رابطة الأندية فى 15 و30 مارس إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، مرفق مع كل قرار حيثيات إصداره، وفقًا للائحة المعتمدة خلال الموسم الكروي الحالي.

وأضاف المصدر أن رابطة الأندية تترقب صدور قرار لجنة التظلمات فى 15 مايو الجارى، بشأن لقاء القمة 130، وطه عزت مدير المسابقات يمثُل أمام اللجنة، وفقًا لطلب استدعائه.

واختتم المصدر بأن رابطة الأندية لم تعد طرفًا في القرار، بعد إحالته إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وأكد مسئولو لجنة التظلمات انعقاد الاجتماع يوم 15 مايو من الشهر الجاري بدون تعديلات للمواعيد بناء علي طلب نادي الزمالك ، والتأكيد على الاجتماع التي حددته اللجنة مسبقا وهو يوم 15 مايو ،و الأقرب رفض طلب نادي الزمالك بتقديم موعد الاجتماع لـ 13 مايو .