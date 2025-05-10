شكرا لقرائتكم خبر عن استاد السويس الجديد يستضيف مباراة مصر وغانا فى ربع نهائى أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد السويس الجديد مباراة منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، مع منتخب غانا فى ربع نهائى بطولة أمم أفريقيا للشباب التى تقام فى مصر وتستمر حتى 18 مايو الجارى.

تقام المباراة فى السادسة مساء الاثنين المقبل، وكان منتخب مصر للشباب صعد لربع النهائى بعد فوزه على تنزانيا ليصبح واحد من أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث فى المجموعات الثلاث بالبطولة.

وأعرب أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، عن سعادته الكبيرة بالفوز على تنزانيا بهدف نظيف في الجولة الأخيرة بالدور الأول بأمم أفريقيا للشباب والتأهل لربع النهائي ، قائلا، "أشكر الله علي التوفيق.. تعرضنا لضغط نفسي خلال الأيام الأخيرة وكنا في تحدٍ كبير".

وأضاف نبيه، "لاعبو منتخب مصر استطاعوا رغم صغر سنهم التغلب على الضغوط وكان لدينا نقص عددي أخر 7 دقائق أمام تنزانيا.. وبشكل عام لعبنا 4 مباريات ظهرنا بشكل جيد والعوامل البدنية مهمة جدا .. واللاعبون يكتسبون خبرات كبيرة من هذه المواقف ".

وتابع، "المكسب في مباراة جنوب افريقيا أعطانا الثقة و لعبنا كرة جيدة.. وفريق تنزانيا ظهر بشكل جيد و خسر من منتخبات قوية بفارق هدف.. منتخب مصر أصبح لديه دوافع قوية في المرحلة المقبلة.. وسنستعد للمباراة القادمة بشكل جيد ".