شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى لغز محير فى بيراميدز.. غاب عن أكثر من ثلث المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب نهاية الموسم الكروى، لفت رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز الأنظار بسبب كثرة غياباته عن المواجهات المهمة للفريق، وكان آخرها مواجهة بيراميدز أمام البنك الأهلى فى الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدورى، والتي انتهت بفوز البنك الأهلى بنتيجة 4 – 2.

وغاب رمضان صبحى عن المباراة بسبب معاناته من إصابة بجزع في الأنكل، واضطر اللاعب للحصول على حقن علاجية ما أدى لتغيبه عن المباراة.

ومنذ بداية الموسم لم تكون مشاركة رمضان صبحى مع بيراميدز منتظمة بسبب كثرة الإصابات، حيث غاب اللاعب عن أكثر من ثلث مواجهات فريقه فى جميع المباريات التي خاضها الفريق السماوى.

خاض بيراميدز طوال الموسم 45 مباراة، غاب اللاعب عن المشاركة فى 17 لقاء، لتصبح نسبة مشاركته ما يقرب من 61%، وغاب عن 39% من المباريات.

وجاءت إحصائيات رمضان صبحى مع بيراميدز في الموسم الحالي كالتالى:

خاض رمضان صبحى مع بيراميدز في دورى أبطال أفريقيا 10 مباريات سجل هدفين وصنع 5

في بطولة الدوري خاض 11 مباراة صنع هدف فقط

وفى بطولة كأس مصر خاض اللاعب 3 مباريات سجل خلالهم هدف وحيد

وفى كأس السوبر المصري خاض مباراتين وصنع هدف فقط

وفى كأس عاصمة مصر خاض مباراة واحدة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.