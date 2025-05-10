شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتمسك بعودة ديانج ويرفض مناقشة عروض بيعه والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو النادي الأهلي بعودة المالي أليو ديانج من أجل تدعيم صفوف الفريق فى الموسم الجديد، وقبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، فى ظل حاجة الفريق الأحمر لجهود الدبابة المالية الموسم المقبل.

ورفض مسئولو النادي الأهلي فكرة مناقشة عروض رحيل ديانج، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، فى ظل الحاجة لخدماته بالموسم الجديد، حيث تأثر الفريق الأحمر بغياب الدبابة المالية الفترة الماضية.

وانضم ديانج إلى صفوف الخلود السعودي على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي، بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق، قبل أن يتمسك به مسئولي النادي الأهلي خاصة بعد رحيل كولر.

ويعد ديانج من أبرز اللاعبين الأجانب الذين لعبوا في صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية، وساهم مع الفريق الأحمر في حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية.