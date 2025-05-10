شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: أحترم الزمالك ولم أقصد الإساءة لـ"تيشيرت" النادي والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد صبحى ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تفاصيل واقعة إلقاء قميص ناديه خلال مباراة سيراميكا أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطول الدورى المصري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وكان محمد صبحى تعرض للإصابة في مباراة الأمس أمام سيراميكا، والتقت الكاميرات لحظة إلقاء الحارس قميص نادى الزمالك على أرض الملعب لحظة خروجه الأمر الذى تسبب في غضب جماهيرى كبير ضد اللاعب.

وكتب صبحى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام :"أنا أحترم نادى الزمالك وأتشرف أنى لاعب في نادى الزمالك العظيم و الكبير ولم أقصد من بعيد أو قريب الإساءة للنادى ولا لجماهيره ولا لتيشيرت نادى الزمالك العظيم".

وأضاف صبحى، "كل ما في الموضوع إنى الفترة اللى فاتت كنت مركز جداً في التدريبات وبشتغل على نفسى بكل اجتهاد ولما شاركت في مباراة سيراميكا الحمد لله تعرضت للإصابة وخرجت وده كان سبب حزنى وكان التوضيح مهم منعاً لنشر حاجات غير صحيحة،بالمرة عاش نادى الزمالك وعاشت جماهيره العظيمة".

في سياق متصل قرر وائل القباني مدير الكرة بالزمالك توجيه لفت نظر للحارس محمد صبحي نظراً لما بدر منه في مباراة الأمس أمام سيراميكا ، وتم الحديث مع الحارس والذي أكد أن تصرفه بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال المباراة، وأضاف أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

يأتي ذلك لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق ورفض أي محاولة من أي لاعب للخروج عن النص.