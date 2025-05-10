شكرا لقرائتكم خبر عن جولة "خطايا" حُراس المرمى فى الدوري المصري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز ظاهرة مُثيرة وهي ارتكاب حُراس مرمى العديد من الأندية أخطاء فادحة تسببت في دخول مرماهم أهداف كثيرة وساذجة، بشكل جعل البعض يُطلق عليها جولة "خطايا" حُراس المرمى.

في التقرير التالي، نُلقي الضوء على أهم أخطاء بعض حراس مرمى الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري "دوري nile" :

1_ أحمد الشناوي

وقع أحمد الشناوي حارس بيراميدز في أخطاء ساذجة خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، ليخسر الفريق السماوي 2-4 وهي الخسارة التي جعلت الأهلي يتربّع على قمة الدوري، ليس هذا فحسب بل ساهمت أخطاء شناوي "بيراميدز" في إحياء حلم الأهلاوية في التتويج بلقب الدوري.

وتوقف رصيد بيراميدز عند 47 نقطة، فيما حافظ الأهلي على قمة الدوري بـ49 نقطة، ويأتي الزمالك ثالثاً بـ41 نقطة، ثم البنك الأهلي رابعاً بـ36 نقطة.

2_محمد الشناوي

رغم فوز الأهلي على المصري 4-2 مساء الخميس ببرج العرب في الجولة ذاتها، إلا أن محمد الشناوي حارس الأهلي ارتكب أخطاء فادحة في اللقاء، بل إن البعض يُحمّله مسئولية هدفي المصري، وتحديداً الهدف الثاني، حيث كان شناوي "الأهلي" بعيداً عن مستواه المعهود أمام المصري.

3_محمود جاد

ظهر محمود جاد حارس المصري بشكل متواضع للغاية أمام الأهلي، وكان سبباً رئيسياً في خسارة فريقه بالأربعة أمام الأهلي بسبب الأخطاء الكثيرة والفادحة التي وقع فيها على مدار الـ90 دقيقة.

4_محمد بسام

ارتكب محمد بسام حارس سيراميكا خطأ فنيا لا يُغتفر حينما حاول مراوغة ناصر منسي مهاجم الزمالك في الدقيقة 14 من مباراة الفريقين أمس، الجمعة، لكن ناصر استخلص الكرة وسجل منها هدف الزمالك الأول مُستغلاً خطأ بسام الساذج، كما لم يتعامل بسام بشكل جيد من الهدف الثاني للزمالك الذي سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 69 ، وكان بإمكانه إنقاذ مرماه من الهدف.

5_صبحي وعواد

دافع عن عرين الزمالك في مباراة سيراميكا التي أقيمت أمس، الجمعة، وانتهت بالتعادل 2-2، حارسا مرمى هما محمد صبحي الذي شارك أساسياً حتى الدقيقة 76 تقريباً ويتحمّل جزءا من الهدف الأول لفريق سيراميكا الذي سجله إسلام عيسى في الدقيقة 64 ، وحينما شارك محمد عواد بدلاً من صبحي لم يكن موفقاً بالشكل الكافي، ويتحمّل هو الآخر جزءاً من الهدف الثاني لـ سيراميكا الذي سجله أحمد بلحاج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.