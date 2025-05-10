شكرا لقرائتكم خبر عن المصري وفاركو والبنك الأهلي أبطال فيلم "الرعب" فى كابوس بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

لعبت أندية المصري البورسعيدى وفاركو والبنك الأهلى دور البطولة فى مسلسل نزيف النقاط لبيراميدز هذا الموسم، بعدما نجح كل فريق فى الفوز على السماوى، حيث تلقى بيراميدز تلقى هزيمة من المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم يوم 2 ديسمبر 2024 ضمن مباريات الجولة الرابعة، ثم نجح فاركو فى إلحاق الهزيمة الثانية للسماوي 3-2 فى 4 مايو الجاري بالجولة الرابعة من مرحلة الحسم، وأضاف البنك الأهلى الهزيمة الثالثة لرفاق أحمد الشناوى بنتيجة 4-2 فى الجولة الخامسة للمسابقة.

وكانت هذه الخسارة هي الثانية على التوالي لبيراميدز في مجموعة البطولة، علماً بأن الفريق خاض 5 مباريات فى هذه المرحلة، فاز في واحدة وتعادل فى مباراتين.

توقف رصيد بيراميدز عند 47 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الأهلي، الذي احتفظ بالصدارة.

مباريات بيراميدز القادمة

ويتبقى لفريق بيراميدز 3 مباريات حتى نهاية الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستكون حاسمة للغاية في تحديد موقفه من التتويج باللقب.

وتأتي مباريات بيراميدز المتبقية حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري ومواعيدها، على النحو التالي:

الزمالك × بيراميدز (8 مساءً) الثلاثاء 13 مايو، على ستاد القاهرة الدولي.

بتروجيت × بيراميدز (5 مساءً) السبت 17 مايو، على ملعب بتروسبورت.

سيراميكا × بيراميدز (يحدد لاحقًا) الأربعاء 28 مايو، على ستاد هيئة قناة السويس.