شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبيع ياو أنور لأعلى سعر بعد تلقيه عرضاً قطرياً والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة نادي البنك الأهلي على التنازل عن خدمات التوجولي ياو أنور لاعب الفريق، بشرط وصول عرض مادي مناسب، وذلك بعد تلقي اللاعب عرضاً من الدوري القطري خلال الساعات الأخيرة، بالإضافة إلى اهتمام أندية القمة بالدوري المحلي بالحصول على خدمات اللاعب.

وحدد مجلس إدارة نادي البنك الأهلي سعر بيع اللاعب التوجولي بـ3 ملايين دولار على الأقل، بعد تألقه بشكل لافت مع فريقه الحالي، حيث خاض ياو أنور 39 مباراة بقميص البنك الأهلي سجل خلالها 17 هدفا وصنع 11.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الفرحة داخل غرفة خلع ملابس لاعبي البنك الأهلي، بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق على بيراميدز في الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليخطف فريق البنك الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة.

وحرص كل من محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي، واللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي، على تهنئة منظومة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى عقب المباراة.

وأعرب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على بيراميدز، بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة الخامسة من مباريات حسم بطولة الدوري.

ورفع فريق البنك الأهلى رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، فيما بقى بيراميدز عند النقطة 47 في المركز الثانى متأخرا بنقطتين عن الاهلى.

وقال طارق مصطفى عقب المباراة: سعيد بهذا الفوز الغالى والثمين الذى جاء في توقيت هام للغاية.

أضاف: وضعت عدة سيناريوهات للقاء منها استغلال سرعات ياو انور وأسامة فيصل خلف دفاعات المنافس من أجل تسجيل مبكر للأهداف وقد كان وعندما استقبلنا هدفين عدلت طريقة اللعب وأشركت مدبولى ونيمار وسيرجى اكا من أجل تكثيف النواحي الهجومية واحرزنا هدفين متتاليين.

واختتم: لاوقت للراحة سنبدأ فى التحضير لمواجهة حرس الحدود الصعبة.