شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 10 مايو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، التظلمات تؤكد اجتماعها 15 مايو للنطق بقرارات مباراة القمة وترفض طلب الزمالك، الأهلي يُخطر ديانج بالعودة بعد انتهاء الإعارة للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

زيزو يتظلم على عقوبات الزمالك فى جلسة التحقيق

تظلم أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد العقوبات التى وقعها عليه النادي الأبيض فى جلسة التحقيق المقامة حالياً بالنادي.

أبلغ مسئولو النادي الأهلي ، لاعبه المالي المُعار إلى نادي الخلود السعودي آليو ديانج بالعودة إلى القلعة الحمراء للتواجد في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل واستكمال رحلته مع الفريق والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها الصيف المقبل بأمريكا.

أكد مسئولو لجنة التظلمات انعقاد الاجتماع يوم 15 مايو من الشهر الجاري بدون تعديلات للمواعيد بناء علي طلب نادي الزمالك ، والتأكيد على الاجتماع التي حددته اللجنة مسبقا وهو يوم 15 مايو ،و الأقرب رفض طلب نادي الزمالك بتقديم موعد الاجتماع لـ 13 مايو .

تصعيد حارسي مرمى من شباب الزمالك فى مران الفريق الأول

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب النادي، تصعيد كل من عمر محمد صلاح ومحمد إيهاب حارسي فريق الشباب مواليد 2008، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح ومحمد شحاتة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً للقاء بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

اقترب الموسم الجاري من محطته الأخيرة لحسم الأبطال المتوجين، سواء ببطولة الدوري أو كأس مصر، ومعه اقترب الميركاتو الصيفي من فتح أبوابه لانتقال اللاعبين استعداداً لموسم جديد، وبات هناك 6 نجوم من اللاعبين الأجانب مرشحين للرحيل عن فرقهم في الميركاتو المنتظر.