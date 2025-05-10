شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات منتخب مصر للناشئين والشباب تحت 18 سنة للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم، السبت، تصفيات منتخب مصر للناشئين والشباب تحت 18 سنة للكاراتيه والمقامة بالصالة المغطاة بجامعة حلوان خلال الفترة من 10 وحتى 13 مايو الجارى تحت إشراف الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى

وتقام التصفيات طبقا للجدول التالى، حيث سيقام اليوم ميزان الشابات تحت 18سنة تحت 66 كجم و فوق 66كجم ،كاتا فردى شباب تحت 18 سنة ، مباريات ميزان تحت 66 كجم وميزان فوق 66كجم، وميزان الشابات تحت 18 سنة تحت 59 كجم وتحت 52كجم، مباريات ميزان تحت 59 كجم ،ميزان تحت 53 كجم،ميزان تحت 48كجم.

وستقام غدا الأحد، مباريات ميزان تحت 48 كجم و فوق 76 كجم شباب و فوق 70كجم ناشئين، كاتا فردى شابات تحت 18 سنة ،مباريات ميزان فوق 76 كجم و فوق 70 كجم ناشئين، وتحت 68 كجم شباب ، تحت 76كجم ، و تحت 68 كجم و تحت 76كجم، وتحت 55 كجم ، ميزان تحت 61 كجم، وتحت 55طجم ، تحت 61 كجم.

كما ستقام تصفيات يوم الإثنين في ميزان الناشئين تحت 70كجم، تحت 63 كجم، كاتا فردى بنين تحت 16 سنة ، تحت 63 كجم ، تحت 70 كجم، تحت 52 كجم ، تحت 57 كجم، تحت 52كجم ، تحت 57 كجم.

وتختتم التصفيات يوم الثلاثاء، في ميزان الناشئات تحت 61كجم ، فوق 61 كجم، وكاتا فردى بنات تحت 16 سنة ، و تحت 61 كجم ، فوق 61 كجم، تحت 47 كجم ، تحت 54كجم