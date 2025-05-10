شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فتح الله يغيب عن الطلائع أمام الجونة بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

يغيب محمد فتح الله، مدافع فريق طلائع الجيش، عن مباراة فريقه أمام الجونة المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري وذلك بسبب الإيقاف.

وقررت رابطة الاندية المحترفة إيقاف محمد فتح الله جمعة لاعب طلائع الجيش مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد للعبة خطر فى مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعرض فتح الله للطرد خلال مواجهة سموحة ضد طلائع الجيش في الدقيقة 89 بعد تدخل عنيف على محمد سالم.

وتعد مباراة الجونة هى الثالثة لهيثم شعبان فى قيادة الطلائع بعدما تسلم المهمة بعد رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، ويتكون جهاز هيثم شعبان من سيد السوركي مدرب حراس، د محمد سعد مخطط أحمال، كريم فهمي محلل أداء، محمد مختار مدير إداري، دكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.