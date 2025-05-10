شكرا لقرائتكم خبر عن محامى زيزو لليوم السابع: مفيش تحقيق تاني مع اللاعب والزمالك ماردش على التظلم والان مع تفاصيل الخبر

أكد أشرف عبد العزيز، محامى أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك، أن اللاعب لن يخضع لجلسات تحقيق أخرى في النادى، موضحاً فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب امتثل للتحقيق اليوم، السبت، وأن الجلسة لم تشهد تواجد أي من أعضاء مجلس الزمالك، لكن حضرها عضو من اللجنة القانونية بنادي الزمالك.

وأضاف محامى زيزو ، أن اللاعب أوضح موقفه وسبب غيابه عن تدريبات الزمالك، كما أوضح سر توجهه إلى السفارة الأمريكية، كاشفاً فى ذات الوقت أن النادى لم يرد على التظلم الذى تقدم به اللاعب بسبب العقوبات الموقعة عليه.

وكان زيزو انقطع عن التدريبات الجماعية بداية من يوم 9 أبريل الماضي ولمدة 25 يوماً وسط أنباء عن توقيع اللاعب للأهلي، قبل أن يعود للتدريبات منذ عدة أيام.

وتظلم أحمد مصطفى "زيزو" الذي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ضد العقوبات التى وقعها عليه الأبيض فى جلسة التحقيق وأرفق إلى الشئون القانونية مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما، واتهامه بالتمرد من قبل النادي، حسب وجهة نظره.