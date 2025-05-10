شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى لاعتلاء منصة التتويج بالدوري بعد هدايا بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 10 مايو 2025 03:30 م
تواصل الهدايا طرق باب الأهلي في الدوري المصري الممتاز، ليتلقى دفعة قوية فى مساعيه للحفاظ على اللقب، ويشهد الموسم الحالي تغيير نظام الدوري المصري بلعب دور واحد بدلاً من دورين بنظام الذهاب والإياب، على أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين بعد نهاية المرحلة الأولى.
وبعد انتهاء الدور الأول، يتنافس في المرحلة الثانية أصحاب المراكز الـ9 الأولى بمجموعة لتحديد البطل والمتأهلين إلى بطولتي أفريقيا (دوري الأبطال والكونفدرالية)، وفي المجموعة الثانية يتنافس أصحاب المراكز من العاشر إلى الـ18 لتحديد الهابطين.
ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.
وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، ، وذلك بعدما استطاع الأهلي الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.
وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة بـ47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك أصبح رصيده 41 نقطة فى المركز الثالث.سيناريوهات تتويج الاهلى بالدوري
ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بجميعها من أجل التتويج باللقب، بغض النظر عن نتائج بيراميدز.
ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز فى مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.
بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة فى إحدى مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.
ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا بأنه الأمر سيتحدد الخميس المقبل بالقرار النهائي، كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :
الثلاثاء 13 مايو
سيراميكا مع الأهلي 5 مساءً
السبت 17 مايو
الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً.
الأحد 25 مايو
الأهلي مع فاركو "لم يتم تحديد موعدها".
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