شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى لاعتلاء منصة التتويج بالدوري بعد هدايا بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الهدايا طرق باب الأهلي في الدوري المصري الممتاز، ليتلقى دفعة قوية فى مساعيه للحفاظ على اللقب، ويشهد الموسم الحالي تغيير نظام الدوري المصري بلعب دور واحد بدلاً من دورين بنظام الذهاب والإياب، على أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين بعد نهاية المرحلة الأولى.

وبعد انتهاء الدور الأول، يتنافس في المرحلة الثانية أصحاب المراكز الـ9 الأولى بمجموعة لتحديد البطل والمتأهلين إلى بطولتي أفريقيا (دوري الأبطال والكونفدرالية)، وفي المجموعة الثانية يتنافس أصحاب المراكز من العاشر إلى الـ18 لتحديد الهابطين.