شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط أيمن الرمادي لتصحيح أوضاع الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 10 مايو 2025 03:20 م
يسعى أيمن الرمادى، المدير الفنى لنادى الزمالك، لتصحيح الأوضاع لإيقاف سلسلة تعادلات الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد التعادل أمام سيراميكا بنتيجة 2-2 فى أول مباراة له بعد توليه المهمة الفنية عقب رحيل بيسيرو.س..ما أول قرار للرمادى عقب التعادل مع سيراميكا؟
ج..رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعد خوض مباراة سيراميكا في مسابقة الدوري الممتاز.س..ماذا فعل الرمادى فى مران الفريق للتحدث مع اللاعبين؟
ج..عقد أيمن الرمادى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدورى الممتاز.
وتحدث المدير الفني مع اللاعبين بشأن بعض الجوانب الفنية في مباراة سيراميكا، التي أقيمت أمس الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وطالب الرمادي اللاعبين بضرورة التركيز فى التدريبات.
س..كيف خاض اللاعبون مران اليوم السبت؟
ج..أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سيراميكا التي أقيمت أمس، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وفضل الجهاز الفني، بقيادة أيمن الرمادى، اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال المران، وعدم المشاركة في باقي الفقرات، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.س..كيف تعامل الرمادى مع ملف المصابين فى الزمالك؟
ج..طلب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الزمالك تقريراً مفصلاً عن حالة مصابى الفريق قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة البطولة بمسابقة.س.. ما خطة الرمادى لتدعسم حراسة مرمى الزمالك؟
ج..شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب النادي، تصعيد كل من عمر محمد صلاح ومحمد إيهاب حارسي فريق الشباب مواليد 2008، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز