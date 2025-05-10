شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط أيمن الرمادي لتصحيح أوضاع الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

يسعى أيمن الرمادى، المدير الفنى لنادى الزمالك، لتصحيح الأوضاع لإيقاف سلسلة تعادلات الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد التعادل أمام سيراميكا بنتيجة 2-2 فى أول مباراة له بعد توليه المهمة الفنية عقب رحيل بيسيرو.

ج..رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، السبت، بعد خوض مباراة سيراميكا في مسابقة الدوري الممتاز.

ج..عقد أيمن الرمادى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، السبت، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين بشأن بعض الجوانب الفنية في مباراة سيراميكا، التي أقيمت أمس الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وطالب الرمادي اللاعبين بضرورة التركيز فى التدريبات. س..كيف خاض اللاعبون مران اليوم السبت؟ ج..أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سيراميكا التي أقيمت أمس، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني، بقيادة أيمن الرمادى، اكتفاء المجموعة الأساسية بخوض تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال المران، وعدم المشاركة في باقي الفقرات، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

ج..طلب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الزمالك تقريراً مفصلاً عن حالة مصابى الفريق قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة البطولة بمسابقة.