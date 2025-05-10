شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللقطة المتسببة فى إحالة محمد عواد للتحقيق بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة الزمالك وسيراميكا أمس، الجمعة، أزمة بعد غضب محمد عواد حارس مرمى الأبيض بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء، ومشاركة زميله محمد صبحى في المباراة.

ورصدت كاميرا ”الخليج 365” أمس عن طريق الزميل مصطفي يحيي لحظة دخول عواد لمباراة الزمالك وسيراميكا حزيناً، كما ظهر الحارس فى الفيديو خلال تجاهله لحديث عماد المندوه مدرب الحراس لحظة التبديل.

وظهر المندوه متعجباً من رد فعل عواد لحظة التبديل، خلال حديثه مع أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الزمالك، كما توجه وائل القبانى، مدير الكرة، إلى الحارس لمواساته لحظة نزوله إلى أرض الملعب.

من جهته، قرَّر وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، بالتنسيق مع أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق إحالة محمد عواد حارس مرمى الفريق للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا التي أُقيمت أمس فى مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل 2-2، وبناءً على نتيجة التحقيق سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات، وفقاً للوائح المتبعة في النادي.

وتعرض محمد صبحى للإصابة فى مباراة سيراميكا أمس وكان يرفض التبديل، لكن الجهاز الطبي للفريق أصر على استبداله ودخول محمد عواد بدلا منه.

كما قرر وائل القباني توجيه لفت نظر للحارس محمد صبحي نظراً لما بدر منه في مباراة الأمس أمام سيراميكا، وتم الحديث مع الحارس، والذي أكد أن تصرفه بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال المباراة، وأضاف أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

يأتي ذلك لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق ورفض أي محاولة من أي لاعب للخروج عن النص.