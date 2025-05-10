شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دور مجموعات أمم أفريقيا للشباب.. 47 هدفا و5 أبطال سابقين فى ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أمس، الجمعة، منافسات مرحلة المجموعات في بطولة أفريقيا تحت 20 عاماً التي انطلقت فى ضيافة ثلاث مدن مصرية فى 27 أبريل الماضي وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

وبتأهل منتخب مصر (صاحب الضيافة) ومنتخب السنغال (حامل اللقب) غابت المفاجآت خلال مرحلة المجموعات وصعدت المنتخبات الكبيرة، باستثناء منتخب زامبيا بطل نسخة 2017 بعدما حل رابعاً فى المجموعة الأولى.

(الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم)، الذي خصص قسما خاصا للبطولة قبل انطلاقها بأيام، يستعرض فيما يلي أبرز أرقام وإحصاءات ومفارقات الدور الأول للبطولة التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الأربعة الأولى لنهائيات كأس العالم في تشيلي خلال سبتمبر وأكتوبر هذا العام:

- 22 مباراة أقيمت خلال الدور الأول في المجموعات الثلاث ’ انتهت 15 منها بفوز أحد الطرفين مقابل 7 تعادلات ثلاثة منها سلبية.

- 47 هدفاً استقبلتها الشباك خلال هذه المرحلة بمعدل 2.13 هدفاً في المباراة الواحدة.

- تصدر السيراليواني موموه كامارا قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف يليه الثنائي الكونغولي صمويل نتاندا ونواه مكانزا ’ المغربي محمد ياسر الزابيري ’ السنغالي شيخ تيام ’ الكيني لاورنس أوما والجنوب أفريقي ثابانج مهلانجو برصيد هدفين لكل لاعب.

- منتخبات زامبيا في المجموعة الأولى والمغرب ونيجيريا في المجموعة الثانية وغانا والكونغو الديمقراطية في المجموعة الثالثة لم تعرف طعم الخسارة خلال الدور الأول ’ حيث تأهل "أسود أطلس" في الصدارة بفوزين وتعادل وعلى دربهم سار "البلاك ستارز" في المجموعة الثالثة ’ أما النسور الخضر" فقد تأهلوا في المركز الثاني بفوز وتعادلين ’ أما منتخب زامبيا فقد غادر من الباب الصغير.

- منتخبات تنزانيا وكينيا وأفريقيا الوسطى لم تحقق أي فوز بين 13 منتخباً شاركت في البطولة، حيث تكبد الأول 4 خسائر متتالية في المجموعة الأولى جميعها بنتيجة (0 – 1)، فيما حقق الثاني والثالث نقطة واحدة فى المجموعتين الثانية والثالثة.

- 5 منتخبات من إجمالي 8 بلغت ربع نهائي هذه النسخة سبق لها الفوز باللقب وهي حسب عدد البطولات ’ نيجيريا (7 ألقاب)، مصر وغانا (4 ألقاب)، المغرب والسنغال (لقب وحيد).

- منتخبا سيراليون والكونغو الديمقراطية تجاوزا مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخهما ، سيراليون في الظهور الأول والكونغو الديمقراطية في المشاركة الثانية، وجنوب أفريقيا للمرة الخامسة خلال 9 مشاركات.

- منتخبا نيجيريا والسنغال حافظا على تواجدهما في ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد أن سبق لهما تجاوز الدور الأول في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر أيضاً.

- المنتخب المغربي كان الوحيد بين المنتخبات الثلاثة عشر الذي سجل في مبارياته الثلاثة في الدور الأول وتربع في صدارة الأقوى هجومياً برصيد 6 أهداف خلال 3 مباريات وهو نفس رصيد الثنائي جنوب أفريقيا وسيراليون في المجموعة الأولى ولكن من 4 مباريات.

- من بين 4 مواجهات يشهدها الدور ربع النهائي هناك مواجهتين بين أبطال سابقين ’ حيث يصطدم منتخب نيجيريا مع السنغال على ملعب فيما يشهد ملعب السويس الجديد مواجهة أخرى مرتقبة بين منتخب غانا صاحب الألقاب الأربعة ومنتخب مصر الذي حقق توج بأربعة ألقاب أيضاً أخرها 2013 على حساب منتخب "البلاك ستارز" نفسه.