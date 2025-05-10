الامارات | الشنقيطي: رباعية تاريخية لشباب الأهلي في موسم صعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدّد رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم طلال الشنقيطي على أن فوز «فرسان دبي» بأربعة ألقاب تاريخية من أصل ست بطولات جاء بعد موسم صعب، معرباً عن سعادته بالحصول على أغلى الألقاب «كأس رئيس الدولة» وفك الشراكة مع نادي الشارقة في عدد الانتصارات بالبطولة.

ونجح شباب الأهلي في التتويج على حساب الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة، أمس الجمعة، بعد الفوز 2-1 على استاد محمد بن زايد، ليصبح شباب الأهلي الأكثر تتويجاً بالكأس بـ11 لقباً مقابل 10 ألقاب لـ«الملك».

وقال الشنقيطي لـ «الإمارات اليوم»: «بطولة كبيرة، أربع بطولات في الموسم شيء رائع جداً، ونجحنا في فك الشراكة مع فريق الشارقة ببطولة الكأس، إذ أن الموسم الحالي كان صعباً، ولكن تم إعداد الفريق بشكل جيد جداً ووفرنا البدائل التي نجحت في صناعة الفارق ليحقق الفريق في نهاية الموسم هدفه الرئيس وهو الفوز بهذا العدد من البطولات وهو أمر رائع بالتأكيد على الرغم من أن الطموح دائما ما يكون أكبر ولكنها كرة القدم».

وأضاف: «في نهاية الموسم سيكون هناك تقييم شامل للاعبين والعمل خلال الموسم الحالي، لبحث آمال وتطلعات الجمهور خلال الفترة المقبلة، ونعلم أن الجمهور يبحث عن بطولة آسيوية، وسنعمل على ذلك، فنحن نبحث دائما عن سعادة جمهور النادي لأنه الرقم واحد، ولكن بشكل عام الوصول إلى هذا العدد من البطولات خلال الموسم الحالي أمر رائع، وسنحاول تحقيق المزيد الفترة المقبلة».