شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطوي أحزان رباعية الأهلي استعداداً لفاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان ، صفحة الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق البورسعيدي في الجولة الماضية أمام الأهلي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام فاركو، حيث يستأنف المصري تدريباته بالكلية الحربية اليوم السبت.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو في الجولة السادسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري، والتي تجمع الفريقين في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل.

وتراجع النادي المصري إلى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة الأخيرة التي تلقاها من الأهلي، حيث توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 35، بينما تقدم البنك الأهلي إلى المركز الرابع بعد الفوز على بيراميدز في إطار منافسات نفس الجولة بنتيجة 4-2، رافعاً رصيده إلى 36 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات فيما يتبقى للمصري 3 لقاءات فقط.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.