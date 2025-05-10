شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات الدور التمهيدي الأول ببطولة العالم للاسكواش بأمريكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تختتم مساء اليوم، السبت، منافسات الدور التمهيدي الأول ببطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وجاءت مباريات المصريين في ختام منافسات الدور التمهيدي الأول كالتالي:

ـ نور الشربيني والإنجليزية كييرا مارشال

ـ ناردين جرس والكندية هولي نوتون

ـ كنزي أيمن وزينة ميكيوي

ـ هنا رمضان والإنجليزية ساران نجيم

ـ علي أبو العينين والسويدي يانيك ويلمي

ـ محمد زكريا والأسكتلندي روري ستيوارت

ـ فريدة محمد والكندية نيكول بونيان

ـ سلمى هاني ومنه حامد

ـ ندين الحمامي والأسكتلندية ليسا أيتكين

ـ كريم عبد الجواد والإنجليزي سايمون هيربيرت

ـ سنا إبراهيم والفنلندية إيميليا سويني

ـ روان العربي والنيوزيلندية جويل كينج

ـ نور هيكل والماليزية راشيل أرنولد

ـ مصطفى عسل والإنجليزي نيك وال

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفي منافسات الرجال يحمل البيروفي دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.

من جانبها، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر مايو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع السادس على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.

وواصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ21.

كما تقدم البطل المصري الصاعد محمد زكريا مركزين ليتواجد حالياً في التصنيف الـ 18، بعد تتويجه مؤخراً ببطولة برمودا المفتوحة للاسكواش.