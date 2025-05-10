شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يحفز لاعبي منتخب الشباب: ربنا معاكم وتحققوا أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه ، لاعب فريق الريان القطري، رسالة تحفيزية إلى لاعبي المنتخب الوطني للشباب قبل استكمال رحلة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر، وقال تريزيجية للاعبين: "ربنا معاكم وتفوزوا بالبطولة وتفرحوا الشعب المصري زي ما الجيل بتاعنا حقق اللقب فى الجزائر والبلد كلها وراكم".

وكان منتخب مصر تحت 20 عاماً بقيادة أسامة نبيه، نجح في الفوز على منتخب تنزانيا بهدف نظيف عن طريق أحمد شرف في الدقيقة 7 من المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الختامية بالمجموعة الأولى لكأس أفريقيا للشباب على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتأهل منتخب الشباب إلى الدور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى، حيث يواجه منتخب غانا يوم الإثنين المقبل على استاد السويس الجديد.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا.