شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد بعد إحالته للتحقيق فى الزمالك: أنا عايز أعرف إيه إللى بدر مني! والان مع تفاصيل الخبر

علق محمد عواد ، حارس مرمى نادي الزمالك ، على قرار إحالته للتحقيق بالقلعة البيضاء، وكتب عواد عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس": أنا عايز أعرف إيه إللى بدر منى… !.



محمد عواد

وقرَّر وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، بالتنسيق مع أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق إحالة محمد عواد حارس مرمى الفريق للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا التي أُقيمت أمس فى مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل 2-2، وبناءً على نتيجة التحقيق سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات، وفقاً للوائح المتبعة في النادي.

وتعرض محمد صبحى للإصابة فى مباراة سيراميكا أمس وكان يرفض التبديل، لكن الجهاز الطبي للفريق أصر على استبداله ودخول محمد عواد بدلا منه.