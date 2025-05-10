شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام غانا فى أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر تحت 20 سنة على نظيره التنزاني (1 – 0) في المواجهة التي شهدها ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في ختام منافسات المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً وأدارها الحكم الكاميروني عبده ميفيري.

أحمد شرف أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء ومنح "الفراعنة" فوزهم الثاني في البطولة وأمن عبورهم لربع نهائي البطولة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الثنائي جنوب أفريقيا وسيراليون.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد انتزع الصدارة من سيراليون رغم تعادله مع نظيره الزامبي (1 – 1) على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في نفس توقيت مباراة ملعب الإسماعيلية.

كوتلوانو ليثلاكو وضع منتخب جنوب إفريقيا في المقدمة عند الدقيقة 6 من تمريرة زميله مفوندو فيلاكازي وتمكن بونفانسيو فيري من إدراك التعادل لمنتخب زامبيا في الدقيقة 13 من عرضية الظهير الأيسر ديفيد هامانسينيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني متصدر المجموعة الثالثة على ملعب السويس الجديد مساء الاثنين المقبل في مرحلة خروج المغلوب.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام غانا فى ربع النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الغاني في دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً فى الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو الجاري.

وفاز المنتخب الوطني تحت 20 سنة، على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في الجولة الأولى، سجله محمد عبد الله، قبل السقوط في الجولة الثانية أمام سيراليون برباعية مقابل هدف وحيد ثم واجه تعادل سلبيا أمام زامبيا ثم فاز على تنزانيا بهدف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا للشباب

تنقل قناة أون سبورتس مباراة مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا للشباب ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.