شكرا لقرائتكم خبر عن حصريًا.. أون سبورت تنقل بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات ، والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 12 إلى 23 مايو الجاري على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة على دعم الأندية المصرية والمنتخبات الوطنية من خلال تغطية شاملة لجميع البطولات المحلية والقارية والدولية التي تقام داخل وخارج مصر، بما يسهم في تعزيز المتابعة الجماهيرية لمختلف الألعاب الرياضية.

وتنطلق منافسات بطولة السوبر الإفريقي يوم الإثنين 12 مايو الجاري، حيث تشهد مواجهات في الدور نصف النهائي:

سيدات:

بترو أتليتكو يواجه أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة 2:00 ظهرًا.

الأهلي يلتقي الجمعية النسائية بالساحل التونسي في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

رجال:

قمة مصرية بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة 7:00 مساءً.

الترجي التونسي يواجه منتدى درب السلطان المغربي في تمام الساعة 9:30 مساءً.

وتقام المباراة النهائية لبطولة السوبر الإفريقي يوم الثلاثاء 13 مايو الجاري، حيث تختتم المنافسات بتتويج بطلي الرجال والسيدات.

فيما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.