شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي بين عاشور ومنسي وفيصل على لقب هداف الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 10 مايو 2025 02:15 م
يتقاسم الثلاثي ناصر منسي وإمام عاشور وأسامة فيصل صدارة جدول ترتيب هدافى الدوري المصري برصيد 11 هدفاً لكل منهم.
- إمام عاشور - الأهلى - 11 هدفاً
- ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا.
- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 11 هدفًا.
- محمد حمودة - غزل المحلة - 9 أهداف.
- ياو أنور - البنك الأهلي - 9 أهداف.
- عمرو ناصر - فاركو - 8 أهداف.
- شادي حسين - زد - 8 أهداف.
- فيستون مايلي - بيراميدز - 7 أهداف.
- صلاح محسن - المصري - 7 أهداف.
- إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف.
- مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف.
- جراديشار - الأهلي - 5 أهداف.
- عبد الله السعيد - الزمالك - 5 أهداف.- رشاد المتولي - بتروجيت - 5 أهداف.
- وسام أبو علي - الأهلي - 4 أهداف.
- حسين الشحات - الأهلي - 4 أهداف.
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