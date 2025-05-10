شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي بين عاشور ومنسي وفيصل على لقب هداف الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يتقاسم الثلاثي ناصر منسي وإمام عاشور وأسامة فيصل صدارة جدول ترتيب هدافى الدوري المصري برصيد 11 هدفاً لكل منهم.

كان ناصر منسي، مهاجم الزمالك، قد سجل هدفًا في مباراة سيراميكا ضمن منافسات مسابقة الدوري فى اللقاء الذى انتهى 2-2.

وسجل إمام عاشور هدفين للأهلي أمام المصري في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية وانتهى بفوز المارد الأحمر 4-2.

واستطاع أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلي تسجيل هدف أمام بيراميدز بالمواجهة التي انتهت بفوز البنك الأهلى 4/2.

ترتيب هدافى الدوري المصري

- إمام عاشور - الأهلى - 11 هدفاً

- ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا.

- أسامة فيصل - البنك الأهلي - 11 هدفًا.

- محمد حمودة - غزل المحلة - 9 أهداف.

- ياو أنور - البنك الأهلي - 9 أهداف.

- عمرو ناصر - فاركو - 8 أهداف.

- شادي حسين - زد - 8 أهداف.

- فيستون مايلي - بيراميدز - 7 أهداف.

- صلاح محسن - المصري - 7 أهداف.

- إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف.

- مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف.

- جراديشار - الأهلي - 5 أهداف.

- عبد الله السعيد - الزمالك - 5 أهداف.- رشاد المتولي - بتروجيت - 5 أهداف.

- وسام أبو علي - الأهلي - 4 أهداف.

- حسين الشحات - الأهلي - 4 أهداف.