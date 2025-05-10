شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة محمد عواد للتحقيق فى الزمالك.. ولفت نظر صبحي والان مع تفاصيل الخبر

قرَّر وائل القباني، مدير الكرة بنادي الزمالك، بالتنسيق مع أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق إحالة محمد عواد حارس مرمى الفريق للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا التي أُقيمت أمس فى مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل 2-2، وبناءً على نتيجة التحقيق سيتم اتخاذ ما يلزم من قرارات، وفقاً للوائح المتبعة في النادي.

وتعرض محمد صبحى للإصابة فى مباراة سيراميكا أمس وكان يرفض التبديل، لكن الجهاز الطبي للفريق أصر على استبداله ودخول محمد عواد بدلا منه.

وفي سياق متصل، قرر وائل القباني توجيه لفت نظر للحارس محمد صبحي نظراً لما بدر منه في مباراة الأمس أمام سيراميكا، وتم الحديث مع الحارس، والذي أكد أن تصرفه بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال المباراة، وأضاف أنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك.

يأتي ذلك لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق ورفض أي محاولة من أي لاعب للخروج عن النص.