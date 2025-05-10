شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر نتائج نهائي دورى الكاراتيه كاتا رجال والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت منافسات بطولة الدوري الممتاز للكاراتيه المقامة على صالة جامعة حلوان لموسم 2024-2025 ، عن احتلال النادى الأهلى المركز الأول وتصدر فرق البطولة بالمنافسات التى تشهد مشاركة أبطال العالم ونجوم المنتخب الوطني، وهو ما اشعل من حساسية المواجهات وهو ما ظهر من خلال نتائج الفرق المشاركة.

وحقق فريق طلائع الجيش المركز الثانى والميدالية الفضية، يليه نادى الزهور محققا المركز الثالث وبرونزية البطولة.

وجاء ترتيب باقى الفرق كالتالى ..

حدائق الأهرام، الرباط والانوار، الرواد، صيد المحلة، الصيد المصري، بلطيم، بورفؤاد، هليوليدو ، اخميم، القناة، الاتوبيس، الناصرية

اقيمت البطولة تحت رعاية محمد الدهراوي رئيس الاتحاد وبحضور ومتابعة وليد الهلالى مدير البطولات المحلية والمستشار الفنى للفرق القومية واحمد ابو المجد رئيس لجنة المسابقات .

أدار البطولة تحكيميا الحكم الدولى الدكتور عماد السرسى رئيس اللجنة العليا للحكام، بالإضافة إلى الحكم الدولى طارق رجائى سكرتير اللجنة العليا للحكام.