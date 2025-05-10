شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يعود لقيادة البنك الأهلي من الملعب أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر

يعود طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، وسامي الشيشيني مدير الكرة، إلى الجلوس على مقاعد البدلاء وقيادة الفريق من الملعب خلال اللقاء المقبل أمام حرس الحدود بالدوري.

وكان طارق مصطفى اضطر إلى قيادة البنك الأهلي من المدرجات، خلال مباريات، سيراميكا، الزمالك وبيراميدز، بالدوري، وذلك بسبب تعرضه لعقوبة إيقاف لمدة 3 مباريات، على خلفية أحداث مباراة فاركو.

ويستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة حرس الحدود في الجولة السادسة من عمر مباريات حسم الدوري، حيث رفض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي منح لاعبيه راحة عقب الفوز على بيراميدز أمس، نظراً لضيق الوقت.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من لقاءات حسم بطولة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد الماكس بالإسكندرية.

وتغلب البنك الأهلي على فريق بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.

وتقدم فريق البنك الأهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقاً على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة، بينما يتبقى للمصري 3 مواجهات فقط.