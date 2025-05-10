شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل ملف تمديد عقود 10 لاعبين بسبب "الديون" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب لبنى عبد الله - عمر أنورالسبت، 10 مايو 2025 01:30 م
ويعاني الإسماعيلي حاليا من أزمات مالية حادة فضلا عن إيقاف القيد، بسبب الديوان المالية المتراكمة عليها لبعض المدربين والمحترفين الأجانب، على مدار السنوات الماضية.
ويتبقى للإسماعيلي ثلاث مواجهات مصيرية بدوري نايل، يجب حصد العلامة الكاملة من خلالهم، إذ أراد اللاعبون الاستمرار بين الكبار الموسم المقبل، وعدم الذهاب إلى عالم النسيان بلا عودة.
وتنتظر فريق الإسماعيلى مواجهة نارية فاصلة ومفترق طرق أمام مودرن سبورت الخميس المقبل، يدخلها الإسماعيلى المباراة وهو فى أشد حاجة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما يدخل مودرن سبورت المباراة فى قمة مستواه بعدما استعاد الكثير من قوته متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز آخر مباراتين والتقدم من 12 نقطة إلى 18 نقطة، وفى حال الفوز على الدراويش يتقدم مركزا أو أكثر فى انتظار نتيجة غزل المحلة فى نفس الجولة.
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