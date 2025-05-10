شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل ملف تمديد عقود 10 لاعبين بسبب "الديون" والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن ، تأجيل ملف مفاوضات تمديد عقود 10 لاعبين، والذى تنتهى بنهاية الموسم الجارى ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ حالياً دون الرجوع للنادى، بسبب الأزمة التي يمر بها الدراويش سواء على صعيد الناحية المادية بالإضافة لتراجع النتائج.

وتنتهى عقود 10 لاعبين مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، وهم كل من أحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال حارسى مرمى الإسماعيلى، بالإضافة إلى كل من محمد بيومى، عماد حمدى، هشام محمد، محمد حسن، عبد الله السعيد، أحمد الشيخ، إيريك تراورى، ومحمد نصر.

ويعاني الإسماعيلي حاليا من أزمات مالية حادة فضلا عن إيقاف القيد، بسبب الديوان المالية المتراكمة عليها لبعض المدربين والمحترفين الأجانب، على مدار السنوات الماضية.

ويتبقى للإسماعيلي ثلاث مواجهات مصيرية بدوري نايل، يجب حصد العلامة الكاملة من خلالهم، إذ أراد اللاعبون الاستمرار بين الكبار الموسم المقبل، وعدم الذهاب إلى عالم النسيان بلا عودة.

وتنتظر فريق الإسماعيلى مواجهة نارية فاصلة ومفترق طرق أمام مودرن سبورت الخميس المقبل، يدخلها الإسماعيلى المباراة وهو فى أشد حاجة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما يدخل مودرن سبورت المباراة فى قمة مستواه بعدما استعاد الكثير من قوته متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز آخر مباراتين والتقدم من 12 نقطة إلى 18 نقطة، وفى حال الفوز على الدراويش يتقدم مركزا أو أكثر فى انتظار نتيجة غزل المحلة فى نفس الجولة.