شكرا لقرائتكم خبر عن هل منع الزمالك عواد من التدريبات؟.. مصدر مقرب من اللاعب يؤكد والأبيض ينفي والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية أزمة داخل نادي الزمالك بخصوص الحارس محمد عواد، بعد أنباء منعه من المشاركة فى التدريبات الجماعية صباح اليوم، على خلفية أزمة بين اللاعب والجهاز الفني الجديد بقيادة أيمن الرمادي، بسبب المشاركة فى المباريات.

تواصل ”الخليج 365” مع مصدر مقرب من محمد عواد لمعرفة حقيقة الأمر، وأكد المصدر منع اللاعب من المشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم، ثم تواصل ”الخليج 365” مع مصدر مسئول داخل الزمالك، للتأكد من حقيقة الأمر، ونفي المصدر هذه الأنباء تماماً.

ولم يشارك عواد فى تدريبات الزمالك اليوم، لكن دون إعلان رسمي عن سبب عدم المشاركة سواء من اللاعب أو النادي.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك محاولات فى الوقت الحالي داخل نادى الزمالك لاحتواء أزمة محمد عواد وإنهاء أي خلاف قد يكون نشب بين الحارس والجهاز الفني الجديد، وهو ما ينتظر حدوثه خلال الساعات القليلة القادمة.