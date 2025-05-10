شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عودة أحمد عبد القادر بعد انتهاء إعارته فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

استبعد مسئولو النادي الأهلي أحمد عبد القادر لاعب الفريق المُعار لنادي قطر القطري من قائمة المُرشحين للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، حيث استقرت الآراء التي تدور حالياً في الأهلي بين مسئولى الكرة على استمرار إعارة أحمد عبد القادر لأي نادٍ خارجياً أو داخلياً مع إمكانية بيعه نهائياً.

ويرفض مسئولو الأهلي فكرة عودة عبد القادر لعدم حاجة الفريق لجهوده حيث يضم المارد الأحمر حالياً عدد كبير ومُتميّز في مركز الجناح، وهم المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات والسلوفيني جراديشار واللاعب الشاب محمد عبد الله، فضلاً عن الثنائي الذي سينضم للأهلي في الموسم المقبل، محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو بجانب توجد إمام عاشور الذي يُجيد اللعب هو الآخر فى مركز الجناح.

ويناقش مسئولو الأهلي حالياً مصير اللاعبين المُعارين والمراكز التي تحتاج تدعيم في الموسم المقبل والصفقات الجديدة وغيرها من الملفات الكروية الخاصة بفريق الكرة، بجانب البحث عن مدرب أجنبي لتدريب الفريق بعد رحيل مارسيل كولر.