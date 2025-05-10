شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انتهاء جلسة التحقيق مع زيزو والان مع تفاصيل الخبر

خضع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، لجلسة تحقيق واستماع بشأن التظلم المُقدَّم منه على العقوبات الانضباطية التي وقعها مجلس إدارة النادي عليه، وفقاً للائحة، لانقطاعه عن التدريبات والمباريات ما يقرب من شهر، بجانب المخالفات الأخرى التي قام بها اللاعب.

وتم التحقيق مع زيزو وفقًا للموعد المحدد من قبل النادي.

وكان زيزو انقطع عن التدريبات الجماعية بداية من يوم 9 أبريل الماضي ولمدة 25 يوماً قبل أن يعود للتدريبات منذ عدة أيام.

وتظلم أحمد مصطفى "زيزو" ضد العقوبات التى وقعها عليه النادي الأبيض فى جلسة التحقيق وأرفق إلى الشئون القانونية مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما، واتهامه بالتمرد من قبل النادي، حسب وجهة نظره.