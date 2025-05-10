شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين سيناريوهات عودة الدوري لشكله وحقيقة مشاركة فريق سوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش اتحاد الكرة أكثر من تصور لشكل الدوري الممتاز الجديد موسم 2025-2026، بحيث يقام بشكله الطبيعي من دورين كاملين.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعاً مع رابطة الأندية المصرية المحترفة ومسئولى أندية الممتاز 20 مايو الجارى؛ لمناقشة أكثر من تصور، وتتجه النية لزيادة عدد الأندية المشاركة إلى 20 فريقاً بدلاً من 19 كما كان متفقاً عليه من قبل.

ويناقش اتحاد الكرة زيادة عدد الفرق الصاعدة إلى 4 فقط بدلا من 3 فقط، أو هبوط فريق واحد وصعود 3 فرق فى الموسم الجديد، بحيث يكون العدد 20 فريقاً.

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة فريق سوداني بالدوري المصري الجديد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن هذا الأمر لم يتم مناقشته، وهناك أكثر من سيناريو سيتم عرضه على الأندية بشأن الدوري الجديد، ليس بها استقدام فريق سوداني للدوري المصري، والأولوية ستكون للفرق المصرية لتصعيدها الممتاز وإذا تم طرح هذا الأمر فسيتم مناقشته مع رابطة الاندية ومسؤولي أندية الممتاز.