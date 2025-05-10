شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقلاب موازين الصدارة.. موعد قرارات لجنة التظلمات فى أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير كرة القدم المصرية قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري، فيما يخص أزمة مباراة الأهلي والزمالك في المرحلة النهائية من الدوري.

ولم يقبل الأهلي بخوض قمة مباريات الجولة الأولى من عمر مرحلة التتويج ببطولة الدوري، بسبب عدم إسناد اللقاء لطاقم تحكيم أجنبي، ما دفع إدارة الرابطة المصرية بإصدار قرار باعتبار الزمالك فائزا 3-0، وخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي بنهاية الموسم.

وتراجعت الرابطة عن قرار خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم، ما أثار غضب الزمالك وبيراميدز ودفعهما للتقدم بتظلم لدى لجنة التظلمات فى الاتحاد.

موعد إعلان لجنة التظلمات قرار أزمة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

سيكون موعد إعلان لجنة التظلمات قرارها حول أزمة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الخميس المقبل، وسيكون القرار نهائياً، إما باعتماد قرار الرابطة بعدم خصم نقاط من الأهلي، أو بإلزام الرابطة بخصم نقاط من النادي.

وأصدرت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بيانا أعلنت من خلاله تأجيل إعلان قرارها بشأن التظلمات المقدمة إليه حول مباراة الزمالك والأهلي فى الدوري إلى 15 مايو الجاري بعدم ورود أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية.

لجنة التظلمات أبلغت طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، باستدعائه الخميس المقبل من أجل شرح المواد الذي تم اتخاذ بها قرارات الرابطة في أحداث مباراة الأهلي والزمالك.