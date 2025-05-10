شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقلاب موازين الصدارة.. موعد قرارات لجنة التظلمات فى أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 10 مايو 2025 12:45 م
تترقب جماهير كرة القدم المصرية قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري، فيما يخص أزمة مباراة الأهلي والزمالك في المرحلة النهائية من الدوري.
ولم يقبل الأهلي بخوض قمة مباريات الجولة الأولى من عمر مرحلة التتويج ببطولة الدوري، بسبب عدم إسناد اللقاء لطاقم تحكيم أجنبي، ما دفع إدارة الرابطة المصرية بإصدار قرار باعتبار الزمالك فائزا 3-0، وخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي بنهاية الموسم.
وتراجعت الرابطة عن قرار خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم، ما أثار غضب الزمالك وبيراميدز ودفعهما للتقدم بتظلم لدى لجنة التظلمات فى الاتحاد.
موعد إعلان لجنة التظلمات قرار أزمة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
سيكون موعد إعلان لجنة التظلمات قرارها حول أزمة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الخميس المقبل، وسيكون القرار نهائياً، إما باعتماد قرار الرابطة بعدم خصم نقاط من الأهلي، أو بإلزام الرابطة بخصم نقاط من النادي.
وأصدرت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بيانا أعلنت من خلاله تأجيل إعلان قرارها بشأن التظلمات المقدمة إليه حول مباراة الزمالك والأهلي فى الدوري إلى 15 مايو الجاري بعدم ورود أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية.
لجنة التظلمات أبلغت طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، باستدعائه الخميس المقبل من أجل شرح المواد الذي تم اتخاذ بها قرارات الرابطة في أحداث مباراة الأهلي والزمالك.
ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.
وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، ، وذلك بعدما استطاع الأهلي الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.
وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.
ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بجميعها من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز.
ولكن حال تعادل بيراميدز في إحدى مبارياته، فإن فرص الأهلي تزداد، حيث يكفيه حينها الفوز في مباراتين فقط ثم التتويج بالدوري.
بينما إذا تلقى بيراميدز الهزيمة في أحد مبارياته القادمة، فسيكون الأهلي بحاجة إلى جمع 4 نقاط فقط من أصل 9 ممكنة لحسم اللقب رسميًا.
ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد يوم الخميس المقبل بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز