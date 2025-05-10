شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع المقاولون العرب على ضم سيحا لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع نادي المقاولون العرب على ضم محمد أحمد الشهير بـ"سيحا" حارس مرمى الفريق الواعد المعار حالياً إلى حرس الحدود بالموسم الجاري، وذلك لمدة 5 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

وكان مسئولو المقاولون العرب قرروا، فى وقت سابق، وضع بنود في عقد سيحا حال التوصل إلى اتفاق على بيع اللاعب، تتضمن "بونص" إضافي يتم تحويله إلى المقاولون، حال مشاركة سيحا مع المنتخب أو حصوله على بطولات مع ناديه الجديد، بالإضافة إلى حق الرعاية.

وتواصل النادى الأهلى مع المقاولون العرب خلال الساعات الأخيرة لضم اللاعب، كما أجرى مسئولو بيراميدز أيضاً اتصالات بمسئولى المقاولون للتعرف على طلبات النادى المادية لبيع الحارس الصاعد، لكن إدارة المقاولون وافقت على عرض الأهلي.