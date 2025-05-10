شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات ناشئي المقاولون العرب للموسم الجديد 26 مايو والان مع تفاصيل الخبر

حدد نادي المقاولون العرب الثامنة صباح الإثنين 26/5/2025 موعداً لبدء اختبارات قطاعات الناشئين للموسم الجديد 2025-2026.

وجاءت مواعيد الاختبارات كالتالي:

*أيام ( السبت/الإثنين/الأربعاء)

- البراعم مواليد (2018/2017/2016/2015/2014/2013/2012)

*أيام ( الاحد/الثلاثاء/ الخميس ) - الناشئين مواليد

(2011/2010/2009/2008/2007/2006)

على أن يتم تحديد مواعيد اختبارات مواليد 2005 في وقت لاحق عقب انتهاء الامتحانات الدراسية، وتقام الاختبارات في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة.



اختبارات ناشئي المقاولون

من ناحية أخرى، دخل كل من الأهلى وبيراميدز فى صراع على موهبة المقاولون العرب محمد سيحا حارس مرمى ذئاب الجبل المعار إلى حرس الحدود، بعد تألقه بشكل لافت خلال الموسم الجارى.

وتواصل النادى الأهلى مع المقاولون العرب خلال الساعات الأخيرة فى محاولة لضم اللاعب، كما أجرى مسئولو بيراميدز اتصالات بمسئولى المقاولون للتعرف على طلبات النادى المادية لبيع الحارس الصاعد.

من جانبه كان محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب، أكد فى تصريحات سابقة، أن المقاولون لم يتلق عروضا رسمية للحصول على خدمات محمد سيحا، غير أنه اعترف باهتمام الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع اللاعب، مؤكداً أنه من الصعب تحديد تسعيرة سيحا لحين وصول عروض رسمية.