شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة تحذير شديدة اللهجة من النحاس لنجوم الأهلى بسبب 9 نقاط فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حذر عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأهلي، لاعبيه من فقدان أي نقاط فى المباريات الثلاث المتبقية بمسابقة الدوري لضمان التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالى.

وقال النحاس للاعبيه إنه يركز فى المباريات الثلاث المتبقية، بغض النظر عن نتائج المنافسين، سواء بيراميدز أو الزمالك في الدوري.

وأضاف أن الأهم حاليا هو حصد 9 نقاط من تلك المواجهات قبل التوجه للولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيوالمقبل.

وأوضح أنه "لن أقبل بأي شيء سوى الفوز وهناك محاذير من يتخطاها سيواجه بمنتهى الحزم، على رأسها الحظر الإعلامي وعدم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الحديث عن الصفقات أو الراحلين وغيرها".

الأهلي نجح في تحقيق الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت، بعد الفوز على حساب بتروجت 3-2، ثم حرس الحدود 5-0، ثم أمام المصري 4-2، ليحرز الفريق 12 هدفا في 3 مباريات.

ارتفعت أسهم فوز الأهلي بلقب الدوري المصري عن الموسم الحالي 2024-2025، بعد هزيمة بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.

وسقط بيراميدز أمام البنك الأهلي بنتيجة 4-2، ، وذلك بعدما استطاع الأهلي الفوز على المصري برباعية مقابل هدفين مساء الخميس الماضى.

وتقلصت حظوظ بيراميدز في التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، الموسم الجاري بعدما فقد الصدارة لصالح الأهلي قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، ويأتي بيراميدز في الوصافة وفي جعبته 47 نقطة، وبعد تعادل الزمالك، أصبح رصيده 41 نقطة في المركز الثالث.

ويتبقي للأهلي 3 مباريات أمام فرق سيراميكا والبنك الأهلي وفاركو، يحتاج للفوز بجميعها من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج بيراميدز.