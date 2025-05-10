شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتظلم على عقوبات الزمالك فى جلسة التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

تظلم أحمد مصطفى "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضد العقوبات التى وقعها عليه النادي الأبيض فى جلسة التحقيق المقامة حالياً بالنادي.

وأرفق زيزو إلى الشئون القانونية مبررات غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة وصلت إلى 25 يوما، واتهامه بالتمرد من قبل النادي، حسب وجهة نظره.

كما تظلم زيزو من قرار خصم 25% من عقده مع نادي الزمالك، بجانب باقي العقوبات التي وقعت عليه طبقاً لمذكرة مدير الكرة إلى المجلس.

وتواجه الشئون القانونية بنادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بالعديد من الأسئلة بعد وصوله إلى مقر النادي برفقة محاميه.

وتستفسر الشئون القانونية بنادي الزمالك من زيزو عن سبب انقطاعه عن التدريبات الجماعية لمدة وصلت إلى 25 يوما.

كما تستفسر الشئون القانونية من اللاعب عن حقيقة تجاوزه ضد مسئولي نادي الزمالك وتصريحاته الإعلامية دون إذن.

كما سألت الشئون القانونية بالنادي اللاعب عن سر تواجده بالسفارة الأمريكية دون الحصول على إذن من النادي.