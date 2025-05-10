شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبدأ استعداداته للحدود دون راحة بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة حرس الحدود في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مباريات حسم الدوري، حيث رفض طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي منح لاعبيه راحة عقب الفوز على بيراميدز أمس، نظراً لضيق الوقت.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة حرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من لقاءات حسم بطولة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد الماكس بالإسكندرية.

وتغلب البنك الأهلي على فريق بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مباريات حسم بطولة الدوري.

وتقدم فريق البنك الأهلي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، متفوقاً على المصري صاحب المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويتبقى للبنك الأهلي 4 مباريات في المسابقة، بينما يتبقى للمصري 3 مواجهات فقط.