شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد السباحة للارتقاء باللعبة وتطوير أداء اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية بمقر الشركة الرئيسي، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية رئيس اتحاد السباحة، حيث قاما بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مجموعة أندية سيتي كلوب والاتحاد.

ويهدف البروتوكول لاستضافة أندية سيتي كلوب بمقر الاتحاد فى وسط الدلتا للإشراف على إقامة الدورات التدريبية اللازمة لاختبارات النجوم، وانتقاء الموهوبين وإنشاء مراكز لهم في الدلتا وفق قواعد الاتحاد الدولي.

كما يمتد البروتوكول لتطوير ورفع كفاءة لاعبي فرق سيتي كلوب وإقامة بطولات تساهم في نشر اللعبة من خلال فروع سيتي كلوب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .



ياسر الرملى بصحبة ياسر ادريس



جانب من توقيع البروتوكول



توقيع البروتوكول

حضر مراسم توقيع البروتوكول الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس شركة سيتي كلوب، الدكتور هشام العامري أمين صندوق اتحاد السباحة، كما تمت مراسم التوقيع بحضور الكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس إدارة سيتي كلوب رئيس قطاع الرياضة بالشركة و البطل الأولمبي أحمد الجندي والكابتن علي عادل عضوا مجلس الإدارة ، والكابتن طارق لبيب رئيس جهاز السباحة وعمرو عطية مدير العلاقات العامة.

يذكر أن سيتي كلوب تعد من كبرى الشركات على المستوى العربي والأفريقي في إقامة وتشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وصاحبة الحق في إدارة أندية سيتي كلوب المملوكة لشركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيرى.