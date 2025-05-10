شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والبرازيل الودية فى كرة اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة ودية أمام البرازيل مساء اليوم، السبت، في المواجهة الودية الثانية خلال الأسبوع الدولي المحدد له من 5 إلى 11 مايو الجاري.

تقام مباراة مصر والبرازيل فى السادسة مساء اليوم على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى.

ونجح منتخب كرة اليد في الفوز بالودية الأولي أول أمس الخميس بنتيجة 30-27 علي صالة حسن مصطفي.

تضم قائمة اسماء منتخبنا الوطني المصرى كلا من:- محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - ابراهيم المصرى - على زين - محمد سند - احمد عادل - اكرم يسرى - احمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - احمد خيرى - احمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز ايهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.