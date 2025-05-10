شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يحذر لاعبي الإسماعيلى من انتفاضة مودرن سبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حذر تامر مصطفى المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه من إنتفاضة مودرن سبورت الذى يحقق نتائج متميزة فى الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدوري قبل مباراة الفريقين الجولة المقبلة.

نجح الجزائري عبد الحق بن شيخة فى إعادة مودرن سبورت لسكة الانتصارات بعد دوامة النتائج السيئة التي عانى منها الفريق وأصبح في المركز الأخير، لكن استعاد توازنه منذ بداية مرحلة تفادى الهبوط، حيث نجح فى تحقيق 3 انتصارات من أصل 4 مباريات لعبها، فاز على كل من سموحة وغزل المحلة والجونة وخسر من إنبى، ليحصد 9 نقاط في آخر 4 مباريات ليصل إلى النقطة 18 ويقترب من الأندية التي تسبقه لمحاولة الهروب من الهبوط.

ويستغل تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عدم وجود مباريات للدراويش على مدار هذا الأسبوع من أجل بدء فترة إعداد مصغرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت الخميس المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة تفادى الهبوط فى الدورى.

ويسعى تامر مصطفى لاستغلال هذه الفترة التي سيكون فيها الفريق راحة هذا الأسبوع، من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات والعمل على حل أزمة العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق.

كما يعمل تامر مصطفى على تجهيز أحمد الشيخ بدنيا وفنيا للاستعانة به في المباريات الثلاثة القادمة، بعدما شارك بديلا لأول مرة هذا الموسم في دقائق أمام إنبى.

وتنتظر فريق الإسماعيلى مواجهة نارية فاصلة ومفترق طرق أمام مودرن سبورت الخميس المقبل، يدخلها الإسماعيلى المباراة وهو فى أشد حاجة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما يدخل مودرن سبورت المباراة فى قمة مستواه بعدما استعاد الكثير من قوته متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز آخر مباراتين والتقدم من 12 نقطة إلى 18 نقطة، وفى حال الفوز على الدراويش يتقدم مركزا أو أكثر فى انتظار نتيجة غزل المحلة فى نفس الجولة.