شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتوجه إلى الغردقة اليوم لدخول معسكر مغلق استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الجونة المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات سادس جولات المرحلة النهائية من الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير صباح اليوم باستاد جهاز الرياضة ، ثم يعلن هيثم شعبان قائمة المباراة التى تتوجه للغردقة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وتعد مباراة الجونة هى الثالثة لهيثم شعبان فى قيادة الطلائع بعدما تسلم المهمة بعد رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، ويتكون جهاز هيثم شعبان من سيد السوركي مدرب حراس، د محمد سعد مخطط أحمال، كريم فهمي محلل أداء، محمد مختار مدير إداري، دكتور محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي، عمر عبد العزيز مدلك، حامد خلف مدلك.

وأقيم الدوري هذا الموسم بنظام استثائي من أجل المساهمة في انتهائه بشكل مبكر، إذ لعبت مباريات الدور الأول بمواجهات الـ18 ناديًا بشكل طبيعي، فيما تم تقسيم الفرق في الدور الثاني لمجموعتي هبوط وحسم لقب بواقع 9 فرق في كل منهما حسب ترتيبهما.